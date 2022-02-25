الحرب الروسية على أوكرانيا في يومها الثاني.. الأوكرانيون يتوقعون هجوما واسعا بالدبابات على كييف

دوت صباح الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف أصوات انفجارات بحسب ما أوردته وكالات الأنباء بعد يوم دام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان الرئيس الرزسي فلاديمير بوتين أمس الخميس بدء غزو شامل على الجارة أوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وفيما يمثل تأكيدا لأسوأ مخاوف الغرب.

أمطرت الصواريخ الروسية المدن الأوكرانية. وأبلغت أوكرانيا عن تدفق مجموعات من القوات عبر حدودها إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك في الشرق، وإنزال عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب.

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وأضاف أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا يوم الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

معارك في شمال العاصمة الأوكرانية كييف

تدور معارك صباح الجمعة في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وسمع في الحي إطلاق نار ودوي انفجارات في حي اوبلونسكي بينما تسمع انفجارات عميقة من وسط المدينة

بريطانيا: بوتين فشل في تحقيق أهدافه في اليوم الأول من الغزو

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم الجمعة إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، لكن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من الغزو.

وشنت روسيا هجومها برا وجوا وبحرا يوم الخميس بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الحرب، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال والاس لشبكة سكاي "وجهة نظرنا بالتأكيد هي أن الروس يعتزمون غزو أوكرانيا بالكامل".

ووصف والاس بوتين، الذي يهيمن على المشهد السياسي في روسيا منذ عام 1999، بأنه فقد صوابه.

وقال "أعتقد بالتأكيد أنه فقد صوابه بالكامل... لن يتصرف أي شخص آخر يتمتع بكامل قواه العقلية بالشكل الذي نراه على شاشات التلفزيون اليوم".

وأشار والاس إلى أن الجيش الروسي فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية، في تناقض مباشر مع تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأنها حققت جميع أهدافها الرئيسية في اليوم الأول من العملية العسكرية.

وزير الخارجية الفرنسي يقول إن بوتين قرر إخراج أوكرانيا من خارطة الدول

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد "إخراج أوكرانيا من خارطة الدول"، معتبرًا أن "سلامة" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتت مهدّدة بالهجوم الروسي.

وقال لودريان في تصريح لإذاعة "فرانس انتر" إن "الحرب شاملة. الرئيس بوتين اختار (...) إخراج أوكرانيا من خارطة الدول"، مؤكدا أن "سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل هي عنصر مركزي في ما يحصل (...) نحن قادرون على مساعدته إذا لزم الأمر".

رئيس وزراء باكستان يبدي قلقه من تداعيات أزمة أوكرانيا خلال اجتماع مع بوتين

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن رئيس الوزراء عمران خان عبر عن قلقه من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا على البلدان النامية خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الخميس.

وخان هو أول زعيم يجتمع مع بوتين منذ أن أصدر أمرا بشن هجوم على أوكرانيا، إذ وصل إلى موسكو في زيارة قبيل ساعات فحسب من بدء الغزو.

وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر يوم الخميس بعد اجتماع بوتين وخان "شدد رئيس الوزراء على أن الصراع ليس في مصلحة أحد وأن البلدان النامية تكون دائما الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية في حالة الصراع".

الرئيس زيلينسكي يؤكد صد قواته لتوغل للقوات الروسية في عمق الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات، وشدد الرئيس الأوكراني على أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون إن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

وقال زيلينسكي على تويتر إنه تحدث يوم الجمعة مع نظيره البولندي أندريه دودا طلبا لمساعدة دفاعية من أعضاء شرق أوروبا في حلف شمال الأطلسي والعمل على دفع روسيا إلى طاولة التفاوض.

وكتب زيلينسكي "نحتاج تحالفا يقف في وجه الحرب".

مسؤولة أوكرانية: القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف كييف الجمعة

حذرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني من إن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف العاصمة كييف يوم الجمعة بعدما قال مسؤولون إن المدينة ومناطق أخرى تعرضت لقصف صواريخ روسية في الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت أن وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم تفوق عدد القوات الروسية.د من الخارجية الأوكرانية:

ندّد وزير الخارجية الأوكراني الجمعة بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرا وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب دميترو كوليبا على تويتر "إطلاق مروّع لصواريخ روسية على كييف".

أضاف "آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئا كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضا".

وسُمع دوي انفجارَين قويين فجر الجمعة في وسط كييف، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأشارت القوات البرّية في الجيش الأوكراني على حسابها في موقع فيسبوك إلى أن هناك "إطلاقا للصواريخ" التي تستهدف كييف، مؤكدة أنها دمّرت اثنين من هذه الصواريخ أثناء تحليقها.

ونشرت مقطع فيديو قصيرا يُظهر مبنى سكنيا يحترق.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وإن أحدهم في حالة خطرة، جراء سقوط حطام صواريخ في منطقة سكنية في جنوب شرق العاصمة.

مستشار بالحكومة الأوكرانية يتوقع هجوما بالدبابات على كييف الجمعة

هذا وأعلن مستشار لوزير الداخلية الأوكراني أن البلاد تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على العاصمة كييف يوم الجمعة والذي قد يصبح أصعب يوم في الحرب.

وقال المستشار أنطون هيراشتشينكو، إن المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء أجانب.

الكرملين: بوتين تحدث هاتفيا مع ماكرون وشرح له تحركات روسيا في أوكرانيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقدم له شرحا وافيا لأسباب التحركات الروسية في أوكرانيا. وأضاف الكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة من ماكرون وأن الزعيمين اتفقا على استمرار التواصل بينهما.

ماكرون اتصل ببوتين "لمطالبته بوقف فوري" للهجوم على أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتصل الخميس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين "لمطالبته بوقف فوري" لهجوم الجيش الروسي على أوكرانيا.

وقال الإليزيه "بعدما تحدث إلى الرئيس الأوكراني، وبالتنسيق معه، اتصل الرئيس بفلاديمير بوتين للمطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية الروسية، مذكرا بان روسيا تعرض نفسها لعقوبات هائلة". ويشارك ماكرون في قمة اوروبية طارئة في بروكسل.

مسؤول دفاعي أمريكي: القوات الروسية تقدمت أكثر وأصبحت أقرب إلى كييف

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير الخميس إن القوات الروسية تحرز تقدما صوب العاصمة الأوكرانية كييف في حين تواصل موسكو دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن روسيا أطلقت حتى الآن أكثر من 160 صاروخا على أهداف أوكرانية، مشيرا إلى أنه لا دليل على أن القوات الروسية استولت على أوديسا أو أنها تهاجمها.

أوكرانيا: روسيا تريد إغلاق كييف

قال الجيش الأوكراني الخميس إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة ترانسدنيستريا في مولدوفا.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية الغازية على ثلاث جهات يوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما بريا وبحريا وجويا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

مئة ألف نازح داخل أوكرانيا وآلاف غادروها إلى الخارج (الأمم المتحدة)

افادت الأمم المتحدة الخميس أن نحو مئة آلاف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لفرانس برس "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

روسيا لديها "تفوّق جوّي كامل" في أوكرانيا (مسؤول استخباراتي غربي)

أكّد مسؤول استخباراتي غربي رفيع مساء الخميس أنّ روسيا باتت تتمتّع بـ "تفوق جوي كامل" في أوكرانيا وتريد حشد "قوة ساحقة" حول العاصمة كييف.

وأوضح المسؤول أنّ "الدفاعات الجوية لأوكرانيا تم القضاء عليها الآن ولم يعد لديها قوة جوية لحماية نفسها. سيسعى الروس في الساعات المقبلة إلى حشد قوة ساحقة حول العاصمة، وسيصبح الدفاع في أيدي القوات البرية والمقاومة الشعبية".

وأكّد أنّ القوات الروسية ستحتشد حول كييف "خلال بضعة أيام، إن لم يكن غداً صباحاً، بحسب الوتيرة الراهنة"، مضيفاً "لم يعد هناك كثير من الوقت. اعتقد أن أموراً كثيرة ستكون رهناً بمقاومة الأوكرانيين".

وقال رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانسا لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية طارئة في بروكسل إنّ "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قال لي هذا الصباح إنّ روسيا تريد إسقاط حكومة كييف واستبدالها بحكومة دمية".

بايدن يأمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى ألمانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه أمر بنشر قوات أمريكية إضافية في ألمانيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

السلطات الروسية تعتقل نحو 1400 شخص شاركوا في تظاهرات مناهضة للحرب في اوكرانيا (منظمة)

تم اعتقال نحو 1400 شخص الخميس في العديد من المدن الروسية خلال تظاهرات مناهضة للحرب في اوكرانيا، وفق ما نقلت منظمة او في دي-انفو غير الحكومية.

وافادت المنظمة ان ما لا يقل عن 1391 شخصا تم اعتقالهم في 51 مدينة، بينهم 719 في موسكو وحدها حيث شهدت وكالة فرانس برس توقيف العشرات في ساحة بوشكين بوسط العاصمة في ظل انتشار كثيف لعناصر الشرطة.

مصدر دبلوماسي: قصف عنيف على مشارف مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية

قال مصدر دبلوماسي لرويترز الخميس إن مشارف مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية تتعرض لقصف عنيف مع سماع دوي مئات الانفجارات هناك.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه القوات الأوكرانية غزوا روسيا على ثلاثة محاور. وشنت روسيا هجوما برا وبحرا وجوا على أوكرانيا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 700 مشارك في مظاهرات مناهضة للحرب (مرصد مستقل)

اعتقلت الشرطة الروسية الخميس أكثر من 700 شخص خلال مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، وفق ما أعلن مرصد مستقل.

وأفاد مرصد او.في.دي-انفو الذي يعنى بتوثيق التوقيفات التي تطال المشاركين في مظاهرات معارضة بـ"توقيف أكثر من 735 شخصا في 40 مدينة"، مشيرا إلى توقيف أكثر من 330 في موسكو.

الجيش الروسي يعلن "نجاح" اليوم الأول من غزوه لأوكرانيا

أكدت روسيا الخميس أنها حققت "بنجاح" كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف "أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت إلى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

مسؤول أوكراني: قوات روسية تسيطر على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية

قال ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني الخميس إن القوات الروسية استولت على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية. وأضاف "من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تماما من جانب الروس". وتابع قائلا "هذا أحد أخطر التهديدات في أوروبا اليوم".

طائرات أباتشي أمريكية تصل لاتفيا

هبطت نحو 20 طائرة هليكوبتر عسكرية هجومية أمريكية من طراز أباتشي في قاعدة ليلفارد العسكرية في لاتفيا يوم الخميس بعد ساعات من غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

كان الإعلان عن وصول الطائرات تم أولا الأسبوع الماضي عندما وُصفت بأنها مشاركة في مناورات سيبر سترايك الدولية نصف السنوية بقيادة الولايات المتحدة.

لكن وزير الدفاع في لاتفيا وصف وصولها يوم الخميس بأنه يأتي في إطار تعزيزات عسكرية أمريكية لمنطقة البلطيق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع اللاتفية إن نحو 40 عسكريا أمريكيا وصلوا إلى لاتفيا من إيطاليا في وقت سابق يوم الخميس، وهم أول مجموعة مما يتوقع أن تكون قوة قوامها يزيد على 300 فرد ستنتشر في المنطقة.

أوكرانيا: طائرات روسية تنزل مظليين عند مطار في كييف

قالت السلطات العسكرية الأوكرانية الخميس إن 20 طائرة هليكوبتر روسية أنزلت مظليين عند مطار هوستوميل في منطقة كييف، حيث تقاتل قوات من الجانبين للسيطرة على المطار.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع الغزاة الروس حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا يوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّ القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهّداً باستعادته.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إنّ القوات الروسية سيطرت على المطار لكنّ القوات الأوكرانية "صدّت" إنزالاً لمظلّيين في غوستوميل، حيث يقع المطار، و"تلقّت الأمر بتدميرهم".

العاصمة الأوكرانية كييف تفرض حظر تجوّل ليلي على خلفية الغزو الروسي

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الخميس فرض حظر تجوّل ليليّ في العاصمة الأوكرانية بهدف الحفاظ على "أمن" السكان، بعد ساعات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في بيان إن "حظر التجوّل سيمتدّ من الساعة 22:00 حتى الساعة 07:00" مشيرًا إلى أن وسائل النقل العام لن تعمل خلال هذه الفترة لكن محطات المترو ستبقى مفتوحةً لاستخدامها كملاجئ في حال وقوع ضربات عسكرية.

معارك في تشيرنوبيل في أوكرانيا قرب منشأة نووية (مسؤول في الداخلية)

أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو الخميس أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل التي دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروس.

وكتب غيراشتشينكو على تطبيق "تلغرام" أن "قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة تشيرنوبيل. عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة".

الجيش الأوكراني: معارك دائرة حول قاعدة عسكرية قرب كييف

أعلن الجيش الأوكراني الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني أن "المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل" الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف.

روسيا تعلن أنها دمّرت 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا (الجيش)

أعلن الجيش الروسي الخميس أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف "بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ".

الشرطة الأوكرانية: روسيا نفذت 203 هجمات منذ بداية اليوم

قالت الشرطة الأوكرانية الخميس إن روسيا نفذت 203 هجمات منذ بداية اليوم مع استمرار القتال على جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية تقريبا.

وقالت قوات حرس الحدود إن الجيش الأوكراني يخوض قتالا ضد القوات الروسية بالقرب مدينة سومي بشرق البلاد. وقال وزير الدفاع الأوكراني إن بعض الجنود الروس وقعوا في الأسر خلال قتال عنيف.

تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا

اعلنت خدمة الحالات الطارئة الحكومية إن طائرة عسكرية أوكرانية تحطمت الخميس قرب كييف وعلى متنها 14 شخصا.

وسقطت الطائرة قرب بلدة تريبيليا على بعد خمسين كيلومترا جنوب العاصمة الأوكرانية، بحسب المصدر ذاته.

موسكو تتوعد بمعاقبة الروس في حال شاركوا في مظاهرات مناهضة لحربها على أوكرانيا

توعّدت السلطات الروسية الخميس بقمع كل مظاهرة "غير مرخّصة" تُنظّم في البلاد ضد الحرب في أوكرانيا، حيث أطلقت موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق صباحًا.

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وحذّرت وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية، الروس من المشاركة في أي حركة احتجاجية. وأشارت لجنة التحقيق إلى أن المشاركين في تجمّعات بشأن "الوضع المتوتر في السياسة الخارجية" أو في صدامات، سيتعرّضون لملاحقات.

مناطق عديدة تشهد قتالا عنيفا

قال مستشار لمكتب الرئاسة الأوكرانية إن بلاده تخوض قتالا ضد القوات الروسية على امتداد الحدود بين البلدين كلها تقريبا وإن قتالا عنيفا يجري في مناطق سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وفي مطار عسكري بالقرب من كييف.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن بلاده تخشى إنزال قوات روسية من الجو وأن تحاول هذه القوات اختراق الحي الحكومي في كييف.

اخلاء السفارة الروسية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الخميس إنها استدعت القائم بالأعمال الممثل لها في روسيا للتشاور وبدأت في إخلاء سفارتها في موسكو.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد أن شنت هجوما كبيرا في وقت سابق من يوم الخميس على بلاده.

تحطم طائرة

اعلنت خدمة الحالات الطارئة الحكومية إن طائرة عسكرية أوكرانية تحطمت الخميس قرب كييف وعلى متنها 14 شخصا.

وسقطت الطائرة قرب بلدة تريبيليا على بعد خمسين كيلومترا جنوب العاصمة الأوكرانية، بحسب المصدر ذاته.

اختراق كييف

أعلن جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان الخميس أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروس لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس عن تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية.

إصابة سفينتي شحن

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الخميس نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي أن اثنتين من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف مما تسبب في سقوط ضحايا.

الكرملين

قال الكرملين إن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما دعت الحاجة

كما أكد الكرملين الخميس إن التراجع الحاد في قيمة الروبل وفي بورصة موسكو، كان رد فعل متوقعا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "كان رد الفعل الانفعالي للأسواق والقطاع المالي متوقعا. وقد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء هذه الفترة في أسرع وقت ممكن".

ألمانيا النازية

شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الغزو الروسي لأوكرانيا بأفعال "ألمانيا النازية" خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال عبر فيسبوك "هاجمت روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية"، داعيا الروس إلى "الخروج" إلى الشوارع "للاحتجاج على هذه الحرب".

تصاعد دخان أسود فوق مقر مخابرات وزارة الدفاع في كييف

قال مراسل لرويترز إن دخانا أسود شوهد يتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع في وسط كييف يوم الخميس.

وقالت أوكرانيا يوم الخميس إن بعض مراكز قيادة الجيش تعرض لضربات صاروخية روسية مع شن موسكو عملية عسكرية على البلاد.

موجة ثانية من الضربات الصاروخية

قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إفادة صحفية يوم الخميس إن أوكرانيا تتعرض لموجة ثانية من الضربات الصاروخية.

وتقول السلطات في كييف إن الموجة الأولى، التي انطلقت بعد وقت قصير من الأمر الذي أصدره بوتين بشن عملية عسكرية صباح يوم الخميس، أصابت مراكز القيادة العسكرية وأبنية أخرى في عدة مدن أوكرانية.

ارتفاع أسعار القمح

سجّلت أسعار الحبوب صباح الخميس مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح سعرا غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.

وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

انفجار في كييف

قال مراسل لرويترز إن دوي انفجار سُمع في العاصمة الأوكرانية كييف عند الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش)، ضمن سلسلة انفجارات بدأت بعدما شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن ضربات صاروخية استهدفت مراكز القيادة العسكرية في عدة مدن منها كييف.

مولدافيا وليتوانيا

أغلقت مولدافيا مجالها الجوي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة، كما أعلن الخميس نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو.

وقال سبينو عبر تلغرام "المجال الجوي سيغلق بدءا من الساعة 12,00 (10,00 بتوقيت غرينتش). ستحوّل الرحلات إلى مطارات أخرى"، مبررا القرار ب"الوضع في المنطقة".

فيما أعلنت ليتوانيا الخميس أنها ستفرض حال الطوارئ على أراضيها بعد الهجوم الجويّ والبري الذي شنّه الجيش الروسي على أوكرانيا.

وقال الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني "اليوم سأوقّع مرسومًا يفرض حال الطوارئ". واضاف أن "ليتوانيا ستطلب تفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي" التي تنصّ على إجراء مشاورات طارئة في حال كان عضو في الحلف مهددًا.

مقتل أكثر من 40 جنديا وعشرات المدنيين

قُتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيّا وحوالى 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحافيين الخميس.

وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحافيين "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالى 10 مدنيين".

محادثات في مينسك

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو اقترح يوم الخميس عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في مينسك، بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

مكاسب ميدانية

أعلن الجيش الروسي الخميس أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حققوا تقدما ميدانيا في مواجهة الجيش الأوكراني، فيما تواجه كييف هجوما عسكريا منذ الصباح.

وبحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف الذي تحدث عبر التلفزيون، تقدم المتمردون ثلاثة كيلومترات في منطقة دونيتسك وكيلومترا ونصف كيلومتر في منطقة لوغانسك. وأكد أن روسيا تستهدف أهدافا عسكرية وأن المدنيين "ليس لديهم ما يخشونه".

وقال الجيش إن المدنيين الأوكرانيين "ليس لديهم ما يخشونه".

قطع العلاقات الدبلوماسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في خطاب للأمة، قطع العلاقات الدبلوماسية بروسيا، في اليوم الأول من غزو القوات المسلحة الروسية لبلاده.

وقال "قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا". وكانت هذه العلاقات قد ظلّت قائمة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

5 قتلى من أوكرانيا

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء الغزو الروسي إلى خمسة الخميس، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن عنصرا في نظام الدفاع المضاد للطائرات قتل في منطقة زابورييا (جنوب) فيما قتل أربعة من حرس الحدود في مناطق مختلفة في منطقة خيرسون (جنوب).

الانضمام لصفوف قوات الدفاع

قال وزير دفاع أوكرانيا أوليكسي ريزنيكوف يوم الخميس إن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن في أوكرانيا وقامت بعملية إنزال للقوات على سواحلها يوم الخميس بعد أن صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما وصفها بعملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا.

مقتل 50 "محتلا روسيا"

أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية الخميس أن القوات الحكومية قتلت "حوالى خمسين محتلا روسيا" خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع متمردين تدعمهم موسكو.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد حصيلة القتلى على الفور. وكتبت القوات المسلحة على تويتر "شاستيا تحت السيطرة. قتل 50 محتلا روسيا. ودمرت طائرة روسية أخرى في منطقة كراماتورسك. وهذه (الطائرة) السادسة".

الجيش البيلاروسي لن يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الخميس إن جيشه لن يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفادت وكالة "بلتا" الحكومية.

وأوضح لوكاشنكو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية". وكانت موسكو نشرت عشرات الآلاف من القوات في بيلاروس.

أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوكرانيا

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أطلعه على آخر المستجدات في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الأمير دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية.

3 قتلى من الجيش الأوكراني

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء الغزو الروسي إلى ثلاثة الخميس، كما أفاد حرس الحدود الأوكراني، مع تكبده خسائر مؤكدة على طول الحدود الجنوبية مع شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين عام 2014.

وأوضح حرس الحدود أن القوات المسلحة الروسية كانت تحاول غزو أوكرانيا من اتجاهات عدة مستخدمة أنظمة صواريخ ومروحيات لمهاجمة المواقع الأوكرانية في الجنوب.

لا نستهدف المدن

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في روسيا قولها يوم الخميس إن ضرباتها الجوية على أوكرانيا لا تستهدف المدن ولا تمثل خطرا على المدنيين.

جاء ذلك بعد أن قالت أوكرانيا إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة في قصف روسي.

ونفت وزارة الدفاع الروسية تدمير أي من طائراتها أو عرباتها المدرعة في أوكرانيا.

أكبر خسائر

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته "بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر" بالقوات الروسية التي تغزو بلاده، وفق ما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني على فيسبوك.

وكتب الجنرال زالوجني "القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأوكراني) أمر بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر بالمهاجم"، مؤكدًا أن الجيش "يصدّ بكرامة" هجمات العدو.

مقتل 8 وإصابة 9 في قصف روسي

قال مستشار لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني يوم الخميس إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب تسعة جراء القصف الروسي، مع شن موسكو هجوما جويا وبريا كبيرا على جارتها.

كما قال حرس الحدود إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك.

القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا

دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وأعلن عن سقوط أول قتيل في صفوفه جراء الغزو الروسي.

بولندا

طلبت بولندا الخميس من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تفعيل المادة 4 التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء بعدما شنت روسيا هجوما على أوكرانيا.

وقال بيوتر مولر الناطق باسم الحكومة البولندية إن سفير بولندا في بروكسل حيث مقر الناتو "قدم طلبا في هذا الشأن إلى الأمين العام للحلف مع مجموعة من الحلفاء".

وأوكرانيا ليست عضوا في الحلف الأطلسي لكن الحلف أدان مرارا اعتداءات روسيا على كييف.

إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين

قال انفصاليون مدعومون من روسيا في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم أسقطوا طائرتين حربيتين أوكرانيتين قرب لوغانسك في شرق أوكرانيا.

استيلاء على بلدتين شرق أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا قولهم يوم الخميس إنهم استولوا على بلدتين في منطقة لوغانسك الأوكرانية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من السلطات في أوكرانيا.

اعتراض مقاتلة أوكرانية

اعترضت مقاتلات رومانية من طراز أف-16 طائرة حربية أوكرانية من طراز Suhoi 27 دخلت إلى المجال الجوي في ساعات الصباح الأولى وفقًا لوزارة الدفاع الرومانية.

وعلم مراسل يورونيوز إن المعلومات الأولية تشير إلى دخول الطيار الأوكراني بطريق الخطأ للمجال الجوي الروماني.

رئيس بيلاروس يستدعي قادة جيشه

استدعى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حليف موسكو الخميس قادة جيشه على خلفية العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، كما أعلنت قناة تلغرام المرتبطة برئاسة الجمهورية الخميس.

وأفادت قناة "بول بيرفوغو" على تلغرام أن "لوكاشنكو يدعو بسرعة إلى اجتماع مع العسكريين. يبدأ الاجتماع في قصر الاستقلال في غضون ساعة" قرابة الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش.

بوتين يعلن عملية عسكرية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس بدء "عملية عسكرية" في أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من مدن البلاد، بينما تحدثت كييف عن "غزو واسع" يجري حاليا.

وبعيد الإعلان المفاجئ عبر التلفزيون للرئيس الروسي الذي قال إنه يريد الدفاع عن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف حيث أطلقت صفارات الإنذار بحدوث قصف.

تحالف مناهض لبوتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم إلى إنشاء "تحالف مناهض لبوتين" وإجبار روسيا على السلام.

اسقاط طائرات روسية

أكدت أوكرانيا الخميس أنها أسقطت خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني "اسقطت خمس طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".

تدمير القواعد الأوكرانية

أكّد الجيش الروسي الخميس أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة" بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة" مضيفا "ودمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".

هجوم روسي

أعلن حرس الحدود الأوكراني في بيان الخميس أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

وأوضح حرس الحدود أن القوات الروسية مدعومة من بيلاروس وشُن هجوم من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا على الجناح الجنوبي لأوكرانيا.

وقال البيان إن "الهجمات على الوحدات الحدودية ومفارز الحدود ونقاط التفتيش تجري باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الخفيفة".

وصدر البيان فيما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

صفارات الإنذار

أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس في وسط العاصمة الاوكرانية كييف.

وسمع دوي انفجارات قوية صباح الخميس في العاصمة وكذلك في مدينتي أوديسا (جنوب) وخاركيف قرب الحدود الروسية وفي شرق أوكرانيا بعدما أعلن فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد البلاد.

الرئيس الأوكراني

دعا الرئيس الأوكراني الخميس مواطنيه إلى عدم الهلع من الهجوم الروسي الذي يضرب بلادهم وأعلن حالة الأحكام العرفية.

وقال فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على فيسبوك "لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.