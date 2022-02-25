بدون تعليق: العلم الأوكراني يرفرف في أوروبا وأبعد ضد حرب بوتين "العبثية"

خرج متظاهرون في مدن عدة حول العالم الخميس تضامنا مع أوكرانيا ضد "الحرب العبثية" التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته الجمهورية السوفياتية السابقة، كما تعرض مئات المتظاهرين في روسيا نفسها للاعتقال.

وتم اعتقال نحو 1400 شخص الخميس في العديد من المدن الروسية خلال تظاهرات مناهضة للحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلت منظمة أو في دي-إنفو غير الحكومية.

وفي برلين، احتشد عدة مئات عند بوابة براندنبورغ التي أضيئت في الليلة السابقة بلوني علم أوكرانيا الأزرق والأصفر. أما في باريس، فقد تجمع عدة مئات من الأشخاص في ساحة الجمهورية للاحتجاج على الهجوم العسكري الروسي وإظهار الدعم لشعب أوكرانيا. وفي وسط تبليسي في جورجيا احتشر الآلاف في فورة من التضامن مع أوكرانيا زميلتها في الاتحاد السوفياتي السابق. وفي تايمز سكوير تجمع حوالي 200 متظاهر، معظمهم من الأوكرانيين في نيويورك للاحتجاج على الغزو الروسي لوطنهم.