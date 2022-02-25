شهدت عدة مدن أوروبية إضاءة ألوان العلم الأوكراني على واجهات بعض من أشهر مبانيها تضامناَ مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
ومن ضمن تلك المباني، مبنى الكولوسيوم التاريخي في العاصمة الإيطالية روما وبوابة براندنبرغ في العاصمة الألمانية برلين ومقر بلدية العاصمة النرويجية أوسلو ومبنى البلدية ومقر وزارة الخارجية الفنلندية في العاصمة هلسنكي، بالإضافة إلى قلعة العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.
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