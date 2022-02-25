قالت منظمات مدنية غير حكومية إن السلطات الروسية ألقت القبض على أكثر من 1500 متظاهر خرجوا الخميس في موسكو وسان بطرسبورغ احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفادت تقديرات للأمم المتحدة بأن "أكثر من 1800 متظاهر أوقفوا. ولم يتضح ما إذا تم الإفراج عن بعضهم". وقالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة رافينيا شمداساني: "تقلقنا عمليات التوقيف التعسفية الكثيرة في روسيا لمتظاهرين كانوا يحتجون أمس" الخميس.
وباشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس عملية غزو أوكرانيا مع ضربات جوية وتوغل لسلاح البر وتقدمه باتجاه كييف. وأثار الهجوم موجة عارمة من التنديدات العالمية.
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