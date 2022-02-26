وجد مئات الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي على بلدهم ملاذًا في محطة برزيميسل، البولندية التي تم تحويلها بشكل مؤقت إلى مركز إقامة. محطة المدينة تقع بالقرب من الحدود الأوكرانية تأوي أقارب لهم يقيمون ويعملون هناك.
وتمكن عدد كبير من الأوكرانيين من الفرار نحو بولندا حاملين معهم ما يمكن أن حزمه في حقيبة صغيرة، واستقلوا أول قطار متجه إلى بولندا حيث انتهى بهم المطاف في برزيميسل التي تقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، والتي تمثل نقطة عبور لبقية البلاد. وفي برزيميسل انتظروا القطارات لنقلهم إلى المدن والقرى الأخرى حيث لديهم عائلات وأصدقاء، وانتظر البعض القطارات الموالية علّها ستنقلهم بعيدا عن الصراع.
يوم الخميس الـ 24 فبراير-شباط شنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا حيث قصفت المدن والقواعد بضربات جوية، وتكدس المدنيون في القطارات والسيارات للفرار بعيدا عن الحرب.
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