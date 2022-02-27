بدون تعليق: مركز خاركيف للتبرع بالدم يتعرض لقصف صاروخي عنيف

أصيب ثلاثة متبرعين بالدم وتوفي ورابع بعد تعرض مركز خدمات الدم الإقليمي في خاركيف لقصف الجمعة. وبعد القصف، اضطر الموظفون إلى نقل جميع المعدات إلى القبو الذي يستخدم الآن كوحدة رئيسية للمركز ومأوى من القنابل. كما اضطر بعض المتبرعين إلى قضاء الليلة في القبو بسبب القصف. يعمل الموظفون على مدار الساعة في المركز الذي يستقبل حوالي 350 متبرعًا يوميًا.