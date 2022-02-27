بدون تعليق: مئات الآلاف يتظاهرون في أوروبا ضد غزو روسيا لأوكرانيا

من باريس وبرلين إلى براغ مرورا بكوبنهاغن وفيلنيوس وأثنيا، تظاهر الأحد مئات الآلاف من الأشخاص احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا منادين بشعارات أبرزها "أوقفوا الحرب، أوقفوا بوتين!"، وأعربوا عن خشيتهم من أن يطول أمد النزاع.

كانت التعبئة في برلين أعلى بخمس مرات مما توقعه المنظمون، ما يعكس مدى الاستياء الذي أثارته الحرب في أوكرانيا التي أوقظت الذكريات المظلمة في مدينة كانت مركز الحرب الباردة حتى نهايتها عام 1990.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من بينها "برلين على بعد 670 كيلومترا من خط الجبهة" و"أوقفوا القاتل" و"لا لحرب عالمية ثالثة".