بدون تعليق: مئات الآلاف يتظاهرون في أوروبا ضد غزو روسيا لأوكرانيا

من باريس وبرلين إلى براغ مرورا بكوبنهاغن وفيلنيوس وأثنيا، تظاهر الأحد مئات الآلاف من الأشخاص احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا منادين بشعارات أبرزها "أوقفوا الحرب، أوقفوا بوتين!"، وأعربوا عن خشيتهم من أن يطول أمد النزاع.
كانت التعبئة في برلين أعلى بخمس مرات مما توقعه المنظمون، ما يعكس مدى الاستياء الذي أثارته الحرب في أوكرانيا التي أوقظت الذكريات المظلمة في مدينة كانت مركز الحرب الباردة حتى نهايتها عام 1990.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من بينها "برلين على بعد 670 كيلومترا من خط الجبهة" و"أوقفوا القاتل" و"لا لحرب عالمية ثالثة".
No Comment المزيد من
بدون تعليق: مركز خاركيف للتبرع بالدم يتعرض لقصف صاروخي عنيف
بدون تعليق: رجال ونساء أوكرانيون ينضمون إلى القتال في دنيبرو
بدون تعليق: مظاهرات في شتى أنحاء العالم تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا
بدون تعليق: صاروخ روسي يصيب مبنى سكنيا في كييف
بدون تعليق: أوكرانية تصلي تضرعاً إلى الله مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف
بدون تعليق: الأوكرانيون الفارون من الغزو الروسي يخيمون في محطة قطار برزيميسل البولندية
بدون تعليق: الأوكرانيون يلجأون إلى مترو كييف للاحتماء من الغزو الروسي
بدون تعليق: عواصم أوروبا تكتسي بلوني العلم الأوكراني
بدون تعليق: توقيف أكثر من 1500 روسي احتجوا على غزو أوكرانيا في موسكو
بدون تعليق: العلم الأوكراني يرفرف في أوروبا وأبعد ضد حرب بوتين "العبثية"
بدون تعليق: أضرار كبيرة سببها الهجوم الروسي على موقع عسكري في أوكرانيا
بدون تعليق: الجيش الروسي ينقل معدات عسكرية ثقيلة عبر المعابر الحدودية مع أوكرانيا
بدون تعليق: صافرات الإنذار تدوي في كييف ومدن آخرى قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا
بدون تعليق: فيضان نهر سيفيرن بعد أيام من العواصف
بدون تعليق: روائع الفن السريالي من جميع أنحاء العالم تعرض في المملكة المتحدة