بدون تعليق: آلاف الروس يتحدون الحظر المفروض على المظاهرات المناهضة لغزو أوكرانيا

تحدى بضعة آلاف من الأشخاص الروس مرة أخرى الحظر المفروض على التظاهرات المناهضة لغزو أوكرانيا مرددين شعار "لا للحرب"، واعتقلت السلطات نحو ألفين منهم وفق ما أفاد منظمة غير حكومية.
وفي مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في البلاد، تجمع نحو 400 شخص في ساحة مركزية للتعبير عن معارضتهم لغزو أوكرانيا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
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