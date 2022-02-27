ركض السكان بحثاً عن ملاجئ تحت الأرض خوفاً من القصف الروسي على العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية اخرى.

ولجأت مجموعات كبيرة من السكان إلى الأقبية ومحطات المترو والمخابئ المخصصة لهذا الغرض، حيث استهدفت ضربات صاروخية مواقع بالقرب من عدة مدن رئيسية وفقا لتقارير إعلامية.

قال الصحفي ماتيوز تشويستون، الذي صور هذه اللقطات، إن محطات المترو هذه في كييف "كانت ممتلئة بالفعل".