أبدى متظاهرون في جميع أنحاء العالم دعمهم لشعب أوكرانيا يوم السبت ودعوا الحكومات إلى بذل المزيد لمساعدة كييف ومعاقبة روسيا وتجنب نشوب صراع أوسع.
وخرج مئات الأشخاص في مسيرة وسط هطول أمطار غزيرة في سيدني مرددين هتافات "أوكرانيا ستنتصر" ، بينما دعا المتظاهرون في طوكيو إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي.
وتظاهر آلاف في الشوارع في أوروبا وقام متظاهرون ومن بينهم أوكرانيون يعيشون في الخارج بلف أنفسهم بالأعلام ورفعوا لافتات "أوقفوا الحرب" في لندن ونيقوسيا وبرلين وأثينا وهلسنكي ومدريد وميلانو.
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