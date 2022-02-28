امتلأت محطة السكك الحديدية الرئيسية في لفيف الإثنين بآلاف الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذين يأملون في الفرار إلى أوروبا أو أجزاء أخرى من أوكرانيا لم تتأثر بعد بالصراع الذي تشهده معظم أنحاء البلاد. وتوافد في يوم واحد على محطة لفيف 17 ألف نازح من باقي مناطق أوكرانيا.
حث الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، الجنود الروس على القاء أسلحتهم ومغادرة الأراضي الأوكرانية، خلال محادثات بشأن غزو موسكو.
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