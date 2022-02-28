واصلت النساء والأطفال الهاربين من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، التوجه نحو بولندا عبر بوابة ميديكا وقد أخذ منهم التعب مأخذه وسط أجواء يلفها البرد القارس. وكان في استقبال البعض أصدقاء وأقارب، فيما توجه آخرون إلى مراكز استقبال وفرتها حكومات الدول المجاورة لأوكرانيا. وقالت وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف شخص هربوا من أوكرانيا، منذ الغزو الروسي للبلاد الأسبوع الماضي. من جهة أخرى انخرط الاتحاد الأوروبي لتنسيق استقبال مئات آلاف الأوكرانيين، متحدثا عن منحهم وضعا قانونيا لحماية مؤقتة، إذ سيسمح للأوكرانيين من حاملي جوازات السفر البيومترية من الدخول إلى الاتحاد الاوروبي دون حاجة إلى تأشيرة، كما سيسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر.
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