لاذ أوكرانيون بمركز ماريوبول الرياضي الذي تحول إلى ملجإ، في انتظار انتهاء المعارك التي اندلعت جراء الغزو الروسي للبلاد. ولجأت عائلات ومعها أطفالها إلى المركز، حيث قدم الأهالي مساعداتهم للناس الفارين، الذين كانوا يشكون نقصا لمياه الشرب والمواد الغذائية والوقود للمولدات. واستحضر العديد من الأشخاص وقائع القصف سنة 2014، عندما استولى الانفصاليون مدعومين من روسيا على المدينة لوقت قصير، قائلين إنهم يعيشون سيناريو الأحداث نفسها، ولكن الفرق اليوم هو أن أطفالهم يرافقونهم. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن الغزو الروسي كان أكثر صعوبة مما كان يتصوره الكرملين.
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