عشرة قتلى على الأقل جراء حريق في مركز تسوق وسط دمشق

انتشلت فرق إطفاء دمشق صباح الثلاثاء عشر جثث على الأقل، جراء حريق اندلع في مركز للتسوق وسط العاصمة السورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت سانا إن "عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدت حريقاً نشب فجر اليوم في كامل بناء (مول لاميرادا) بشارع الحمراء في دمشق". ونقلت سانا عن معاون قائد فوج إطفاء دمشق اقوله إنه "تم إنقاذ أربعة أشخاص وانتشال عشر جثث حتى الآن".

وقال مصدر في فوج إطفاء دمشق لوكالة فرانس برس: "إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق، وطلب من الجميع الابتعاد عن المكان ليسهل عمل فرق الدفاع المدني".

وشاهد مراسلو الوكالة في دمشق واجهة المركز المؤلف من عدة طبقات قد احترقت بالكامل، وتضرّر أكثر من ثلاثين محلاً وسط المركز التجاري وفي محيطه.