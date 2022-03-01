شاهد: قصف برج بث تلفزيوني في كييف

قال أنطون هيراتشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، يوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت برجا للبث التلفزيوني في العاصمة الأوكرانية كييف وهو مما يمكن أن يكون تسبب في تعطيل إشارات البث.

وأعلنت خدمة الاتصالات الأوكرانية توقف البث التلفزيوني مؤقتا نتيجة استهداف القوات الروسية برج الاتصالات الرئيسي، مؤكدة أنها تعمل على استعادة البث.

يواجه الجيش الأوكراني هجوما كبيرا من القوات الروسية على كييف وخاركيف وميناء ماريوبول ومدن أخرى.

وفي اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، قصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية.