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لحظات وداع في محطة قطارات كييف

واصل اليوم الأربعاء الآلاف الفرار من المدن الأوكرانية في محاولة للخروج من البلاد هرباً من الغزو الروسي.

وارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بنحو 200 ألف لاجئ خلال الساعات ال24 الماضية، بحسب إحصاء للأمم المتحدة نشر الأربعاء، ما يرفع إلى قرابة 875 ألفا إجمالي عدد اللاجئين الذين فروا إلى دول الجوار منذ 24 شباط/فبراير مع زحف الجيش الروسي داخل أوكرانيا.

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على موقعها الالكتروني عن ارتفاع أعداد اللاجئين إلى 874,026، حتى الساعة 12,00 ت غ، أي بزيادة 196,783 لاجئ عن اليوم السابق.

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