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سعر الغاز يتجاوز 200 يورو لكل ميغاوات ساعي في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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عاجل   -   حقوق النشر  AP

دفع النزاع في أوكرانيا الجمعة سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة في أوروبا فيما قد تتأثر الامدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.

وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا التي تؤمن 40% من واردات الغاز الأوروبي إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213,895 يورو للميغاوت/ساعة.

كذلك زاد سعر برميل النفط الخام تكساس الوسيط بنسبة تزيد عن 5% بسبب المخاوف على إمدادات الطاقة الصدارة من روسيا بسبب العقوبات.

وبلغ سعر برميل خام تكساس الوسيط في نيويورك لعقود قريبة 113,36 دولارا قرابة الساعة 15,20 ت غ بارتفاع 5,24 %. وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال في لندن بنسبة 4,72 % مسجلا 115,67 دولارا بعدما اقترب الخميس من عتبة 120 دولارا متأثرا بالغزو الروسي لأوكرانيا الآخذ بالتصاعد.