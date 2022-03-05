في موقف مخالف لسياسة طهران من الغزو الروسي.. الرئيس السابق أحمدي نجاد يشيد بالمقاومة الأوكرانية

أعرب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عن دعمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا، في موقف يخالف الموقف الرسمي الإيراني.

وغرد الرئيس الإيراني السابق على صفحته الرسمية عبر توتير، الجمعة: "إلى الأمة الأوكرانية العظيمة ورئيسها فولوديمير زيلينسكي. لقد كشفت مقاومتكم الشريفة والتي لا مثيل لها المؤامرات الشيطانية لأعداء البشرية... ثقوا أن شعب إيران يقف إلى جانبكم، وهو معجب بهذه المقاومة البطولية".

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء1 آذار/مارس، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني أن موقف إيران ثابت مشيرا إلى أن طهران تؤيد وقف الحرب ولكنه حمل الولايات المتحدة مسؤولية الحرب على أوكرانيا. وبرر عدد من المسؤولين الإيرانيين غزو روسيا لأوكرانيا وكتب حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني أن "أزمة أوكرانيا متجذرة في استفزازات الناتو".

يجدر بالذكر أن جمهورية إيران كانت قد امتنعت عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي ويدعو روسيا إلى الانسحاب الفوري من أوكرانيا الأسبوع الماضي.