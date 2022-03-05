شاهد: الحب أقوى من الحرب.. أوكرانيان يتزوجان رغم المعارك الطاحنة في كييف

انتصر الحب على الحرب في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن قرر الشاب دميترو شيبالوف وحبيبته آنا باناسيك أن يكملا الحياة معا رغم المخاوف المتزايدة والمستقبل الغامض جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقبل سبع سنوات التقى الشابان في منطقة دونيتسك الشرقية، عندما كان الصراع محتدما بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وقوات الحكومة الأوكرانية، وقبل أقل من شهرين قرر الشاب الأوكراني أن يتقدم بطلب يد حبيبته، إلا أنه لم يكن يدرك حينها أن الحرب ستندلع وجميع مخططاته للزواج في الصيف ستتبخر.

ولأنهما لا يعلمان ماذا تخبئ لهما الأيام، قرر الشابان تقديم موعد الزفاف رغم الدمار وأصوات القذائف.