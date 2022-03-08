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لاجئون أوكرانيون

تدفق المئات من اللاجئين الأوكرانيين، معظمهم من النساء والأطفال، على متن قطارات متجه إلى وارسو من بلدة برزيميسل الحدودية البولندية.

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