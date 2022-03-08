تدفق المئات من اللاجئين الأوكرانيين، معظمهم من النساء والأطفال، على متن قطارات متجه إلى وارسو من بلدة برزيميسل الحدودية البولندية.
تدفق المئات من اللاجئين الأوكرانيين، معظمهم من النساء والأطفال، على متن قطارات متجه إلى وارسو من بلدة برزيميسل الحدودية البولندية.
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