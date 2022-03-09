فيديو: حرمان من الترشح لسباق رياضي بسبب الحجاب يدفع إلى إقرار قانون أمريكي جديد

لم تتمكن نور أبو كرم من الترشح لسباق رياضي في الولايات المتحدة، بسبب ارتداءها الحجاب، لعدم حصولها على الإعفاء المطلوب، لكنها اليوم تحتفل بقانون جديد يمنع الحصول على هكذا إعفاء.

كانت نور عبد الكريم رياضية في مدرسة عليا توجد في سيلفانيا نورفيو من ضواحي توليدو، وهي اليوم طالبة في ولاية أوهايو الأمريكية. وكانت نور القتاة المسلمة لم تترشح في بطولة سباق 2019 بسبب ارتداءها الحجاب، رغم أن ذلك لم يكن يمثل إشكالا حتى تلك الفترة من الموسم.

السناتور تيريزا غافاروني من أوهايو، الثانية من اليمين ، تقف مع نور أبو كرام وعائلتها في كولومبوس. 2022/02/09 نور أبو كرم/أ ب

لقد دافعت عن ذلك القانون العضوة في مجلس الشيوخ تيريزا غافاروني ، التي منعت الجهات المنظمة للمدارس الرياضية من المطالبة بالإعفاءات المسبقة، أو خلاف ذلك من تقييد اختيار المشاركين في اللباس الديني، إلا إذا كان يمثل "خطرا مشروعا". وقد تم تمرير نص القانون إلى غرفتي الكونغرس ووقع حاكم الولاية عليه كقانون الشهر الماضي.