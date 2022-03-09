شاهد: معاناة سكان مدينة ماريوبول المحاصرة

يعيش الناس في مدينة ماريوبول المحاصرة في ظروف إنسانية صعبة مع ظهور تقارير عن تجدد الهجمات الروسية، مما يهدد بعرقلة جهود إجلاء السكان المحاصرين.وأمضى سكان كفيليا في المدينة الساحلية أياماً عدة بلا ماء أو تدفئة أو أنظمة صحية أو هواتف، وهو أحد أكثر المشاهد يأساً في الحرب المستمرة منذ نحو أسبوعين.

بسبب انقطاع إمدادات المياه، بدأ الناس يحصلون عليها من الجداول أو من خلال تذويب الثلوج. وقام الجنود يوم الثلاثاء بتقنين المياه المعبأة وتوزيعها على النساء والأطفال.

واحتمى الناس في أقبية تحت الأرض، ينتظرون بفارغ الصبر أخبار جهود الإخلاء بينما كانوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في مدينة تُركت فيها الجثث في الشوارع.