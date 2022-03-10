بدون تعليق: المسؤولون الأوروبيون يتجمعون أمام مبنى البرلمان الأوروبي تضامنا مع الشعب الأوكراني

دعت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي الأعضاء وجين بارسيجيان، عمدة مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وبوريس تاراسوك سفيرة أوكرانيا لدى مجلس أوروبا ممثلي الأوكرانيين المحليين لتجمع في ساحة أغورا برونيسلاو جيريماك في البرلمان الأوروبي تضامنا مع أوكرانيا وشعبها. المسؤولون الأوروبيون ألقوا الواحد تلوى الأخر كلمات داعمة لأوكرانيا ومنددة بالغزو الروسي.