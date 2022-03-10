بدون تعليق: المسؤولون الأوروبيون يتجمعون أمام مبنى البرلمان الأوروبي تضامنا مع الشعب الأوكراني

دعت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي الأعضاء وجين بارسيجيان، عمدة مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وبوريس تاراسوك سفيرة أوكرانيا لدى مجلس أوروبا ممثلي الأوكرانيين المحليين لتجمع في ساحة أغورا برونيسلاو جيريماك في البرلمان الأوروبي تضامنا مع أوكرانيا وشعبها. المسؤولون الأوروبيون ألقوا الواحد تلوى الأخر كلمات داعمة لأوكرانيا ومنددة بالغزو الروسي.
No Comment المزيد من
شاهد: أستراليا تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات
شاهد: أوركسترا كلاسيكية تعزف النشيد الوطني في ساحة الميدان وسط كييف
شاهد: فنانون يتظاهرون خارج القنصلية الروسية في إدنبرة اعتراضا على الحرب في أوكرانيا
شاهد: الرومانيون يستقبلون اللاجئات الأوكرانيات بالزهور في يوم المرأة
دون تعليق: رجلان يتسلقان ناطحة سحاب في باريس دعما لأوكرانيا
شاهد: لاجئون أوكرانيون يغادرون إلى وارسو من بلدة حدودية بولندية
شاهد: تظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا
شاهد: احتدام القتال وارتفاع حصيلة القتلى في شرق أوكرانيا
شاهد: مناطيد ترفع العلم الأوكراني تحلق في سماء فيلنيوس عاصمة ليتوانيا
شاهد: اعتقال أكثر من 4000 شخص خلال مظاهرات مناهضة للحرب في خمسين مدينة روسية
شاهد: المئات يتظاهرون في كازاخستان رفضا للحرب الروسية على أوكرانيا
شاهد: بحضور رئيس بلدية كييف.. جنديان أوكرانيان يتزوجان عند نقطة تفتيش في ضواحي العاصمة الأوكرانية
شاهد: هربا من عمليات القصف الروسي.. آلاف السكان يفرون من غرب العاصمة كييف
شاهد: موسيقي إيطالي يرحب باللاجئين عند معبر ميديكا الحدودي بطريقته الخاصة
شاهد: غارة روسية تتسبب في دمار واسع النطاق بقرية بالقرب من كييف