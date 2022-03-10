شاهد: أستراليا تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات

صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء، أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الفيضانات القاتلة التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا وأودت بحياة 22 شخصا.
وقال موريسون إن إعلان الطوارئ "سيضمن عمل سلطات الطوارئ المتاحة للتغلب على أي عقبة تواجهها"، خلال زيارة إلى ليسمور التي شهدت الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز الشمالية حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم الأسبوع الماضي.
وصدرت تحذيرات على مستوى البلاد بعد أن وصل مستوى الأمطار إلى متر في بعض المناطق وفاضت الأنهر وغمرت المدن، ما دفع بالسكان إلى الفرار أو البحث عن ملاجئ في المرتفعات.
No Comment المزيد من
شاهد: أوركسترا كلاسيكية تعزف النشيد الوطني في ساحة الميدان وسط كييف
شاهد: فنانون يتظاهرون خارج القنصلية الروسية في إدنبرة اعتراضا على الحرب في أوكرانيا
شاهد: معاناة سكان مدينة ماريوبول المحاصرة
شاهد: الرومانيون يستقبلون اللاجئات الأوكرانيات بالزهور في يوم المرأة
دون تعليق: أوكرانيون مذعورون يفرون وسط القصف الروسي لعدة مدن
دون تعليق: رجلان يتسلقان ناطحة سحاب في باريس دعما لأوكرانيا
شاهد: مدنيون أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح في مركز للسينما في لفيف
شاهد: لاجئون أوكرانيون يغادرون إلى وارسو من بلدة حدودية بولندية
شاهد: تظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا
شاهد: احتدام القتال وارتفاع حصيلة القتلى في شرق أوكرانيا
شاهد: مناطيد ترفع العلم الأوكراني تحلق في سماء فيلنيوس عاصمة ليتوانيا
شاهد: اعتقال أكثر من 4000 شخص خلال مظاهرات مناهضة للحرب في خمسين مدينة روسية
شاهد: المئات يتظاهرون في كازاخستان رفضا للحرب الروسية على أوكرانيا
شاهد: بحضور رئيس بلدية كييف.. جنديان أوكرانيان يتزوجان عند نقطة تفتيش في ضواحي العاصمة الأوكرانية
شاهد: هربا من عمليات القصف الروسي.. آلاف السكان يفرون من غرب العاصمة كييف