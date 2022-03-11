فيديو: من بكين إلى باريس.. احتجاج وإدانة للغزو الروسي لأوكرانيا

دقيقة صمت وقفها اللاعبون الأوكرانيون المشاركون في الألعاب البالمبية في بكين احتجاجا على الحرب الدائرة في بلادهم. وقد بدا التأثر واضحا على المجموعة الرياضية. وفي لفتة تحدّ واضحة رفع كل مشارك في الوقفة قبضته عاليا تعبيرا على رفض للغزو الروسي ومقاومته.

وعلى بعد آلاف الكيلومترات من الصين، شهد محيط قصر فرساي الفرنسي قرب باريس وقفة احتجاجية أخرى الخميس للتنديد بالحرب ساعات قبل انطلاق أشغال قمة تجمع القادة الأوروبيين للبحث الأوضاع المتفجرة في أوكرانيا. ويعكف زعماء الدول الأعضاء طيلة يومين على مناقشة طلب انضمام أوكرانيا إلى عضوية التكتل إضافة إلى سبل مواجهة التبعية الأوروبية لموسكو في مجال الطاقة وكيفية التخلي عن الغاز الروسي.