شاهد: رجال الإطفاء يعملون على تنظيف أنقاض مبنى تعرض لهجوم جوي في خاركيف

قالت إدارة الطوارئ الأوكرانية إن اتفاق وقف إطلاق النار لم يمنع القوات الروسية من قصف بلدة مالين مساء الثلاثاء في منطقة جيتومير غرب كييف، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم رضيعان وتدمير سبعة منازل.

وفي فيديو مصور نشرته خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية في مدينة خاركيف، يظهر رجال الإطفاء وهم يعملون على تنظيف أنقاض مبنى تعرض لقصف جوي روسي.