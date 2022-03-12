شاهد: مدرب فنلندي يقرر البقاء في أوكرانيا لتدريب المتطوعين للقتال ضد روسيا

يعيش المدرب الفنلندي كينيث جريج في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات ويعمل في مجال الطاقة المتجددة، إلا أنه قرر مؤخرا البقاء في هذا البلد والمساعدة في تدريب المتطوعين للقتال ضد القوات الروسية.

يقول جريج "أنا أعمل كمدرب، وفي الغالب أقدم تدريبات على حرب العصابات وتكتيكات هذه الحرب داخل المدن وخارج البلدات، في الغابات".

ويشير إلى أن جميع الذين تطوعوا للقتال لا يفكرون بحياتهم بقدر ما يفكرون بضرور القيام بشيء ما "لوقف عمليات القتل الإرهابية التي يتعرض لها المدنيين".