شاهد: قصف روسي عنيف يستهدف مدينة ماريوبول الأوكرانية

قصفت القوات الروسية الجمعة العديد من المواقع في ماريوبول التي يعيش آلاف من سكانها في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا.
تقول يوليا وهي برفقة زوجها وهما من القلائل الذين تمكنوا من الفرار من ماريوبول وعبرا نقاط تفتيش روسية بخوف، "على الطريق، رأينا سيارات مدنية محترقة، وفي بعض الأحيان مقلوبة. فهمنا أن الروس أطلقوا عليها الرصاص".
وإضافة إلى ماريوبول، يركز الروس جهودهم على مدن كريفي ريغ وكريمنشوغ ونيكوبول وزابوريجيا، حسب الجيش الأوكراني. لكن هدفهم الرئيسي يبقى كييف التي يحاولون تطويقها.
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