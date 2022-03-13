شاهد: متطوعون سافروا إلى الحدود البولندية لمساعدة الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا

سافر العشرات من المتطوعين من مختلف أنحاء العالم إلى بلدة ميديكا البولندية الصغيرة على الحدود مع أوكرانيا لمساعدة اللاجئين الفارين من القصف.
وتعمل مجموعة على مساعدة اللاجئين ومعظمهم من النساء والأطفال، وأخرى تهتم بالحيوانات الأليفة وأخرى تصل برفقة أصحابها أو تم إجلاؤها ووصلت إلى الحدود.
وعلى طول الطريق المؤدي إلى قرية ميديكا الصغيرة، تجد عشرات المتطوعين الذين كرسوا أوقاتهم لتقديم المساعدة وتحضير الطعام والمشروبات الساخنة والإسعافات الأولية والعلاج لمن هم بحاجة إليها.
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