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بدون تعليق: عرض في الهواء الطلق لأوبرا مدينة أوديسا للمطالبة بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا

أقام أعضاء فرقة مدينة أوديسا الوطنية للأوبرا والباليه عرضا موسيقيا خاصا في الهواء الطلق حيث طالبوا بفرض حظر جوي للحماية من الغزو الروسي لأوكرانيا.

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