فرنسا ترفع قيود مكافحة كورونا بما فيها ارتداء الكمامة وشهادات التطعيم رغم عودة الاصابات للارتفاع

ترفع فرنسا بداية من اليوم الإثنين معظم القيود المفروضة جراء فيروس كورونا، بما في ذلك إلغاء شهادة اللقاح وإنهاء ارتداء الكمامة الإجباري في الأماكن المغلقة من بينها المدارس والعديد من الأماكن العامة.

ولن تكون الكمامات إلزامية بعد الآن في المحلات التجارية أو أماكن العمل ولكنها ستبقي كذلك في وسائل النقل العمومي.

تعهدت الحكومة الفرنسية بتخفيف الضغط على الحياة اليومية للشعب الفرنسي قبل أن تعود حالات الإصابة بكوفيد-19 في الفترة الأخيرة.