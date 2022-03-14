شاهد: نفر من الأشخاص يسيطرون على قصر ملياردير روسي في لندن معلنين"تحريره"

اقتحمت مجموعة من الأشخاص تتألف من خمسة شبان، قصر الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا الواقع في ميدان بلجريف في لندن، ورفعوا علم أوكرانيا ولافتات كتب عليها "تم تحرير هذا المكان". وتأتي هذه الخطوة تعبيرا عن معارضتهم للحرب الروسية. وتنوي المجموعة أن تفتح القصر أمام اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم نتيجة المواجهات الطاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية. وفي وقت لاحق تمكنت الشرطة من الدخول إلى القصر وإخراج الشبان منه.
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