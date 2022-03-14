شاهد: آلاف اليمنيين يتوافدون على قبر النبي هود قبل حلول شهر رمضان

كما في كل عام، يتوافد آلاف المسلمين من مختلف أنحاء اليمن إلى وادي حضرموت في شرق البلاد، لزيارة قبر النبي هود التي تستغرق أربعة أيام، وتأتي في منتصف شهر شعبان وقبل حلول شهر رمضان المبارك. ويتبع معظم الزائرين الطريقة الصوفية. ويقول خالد عباد الذي يزور المكان إن التقليد قديم جدا وقد ورثه الناس عن الأجداد، أما الزائر الآخر وهو محفوظ محمد من إثيوبيا فيقول إن العديد من رجال الدين والطلاب يأتون من إندونيسيا وإفريقيا لزيارة قبر النبي هود. وينفي الزائر الآخر عبد الفتاح اليافعي أن يكون الزوار من المشركين مثلما يتهمهم بذلك البعض، واصفا ذلك بالأكاذيب، ومبينا أن الزيارة يتبعها تجمع ديني وإقامة للصلوات.
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