شاهد: قصف روسي يطال مبنى سكنيا في كييف ويسفر عن سقوط قتيلين

تعرضت العديد من المناطق في العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات روسية، وأسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا يقع في منطقة سفياتوشنكي في غرب كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت عن ذلك أجهزة الطوارئ. وأتت هذه الضربات قبيل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع.
واشتعلت النيران في المبنى وعملت فرق الانقاذ في ما بعد على إجلاء المدنيين، وعثر بحسب جهاز الطوارئ الأوكراني على "جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا".
والعاصمة الأوكرانية كييف محاصرة من الشمال والشرق، وفرّ منها نصف سكّانها تقريبًا. ولا تزال الطرق المؤدية إلى الجنوب فقط مفتوحة، وأقامت سلطات المدينة نقاط تفتيش في وقت يُخزّن السكان المواد الغذائية والأدوية.
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