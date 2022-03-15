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بدون تعليق: آثار دمار كبير إثر قصف روسي لمجمع سكني في كييف

حاول رجال الإطفال إنقاذ ما تبقى من ممتلكات وقعت بين جثث الحيوانات الأليفة إثر الدمار الذي لحق بجمع سكني كبير جرّاء القصف الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأسفر القصف عن مقتل شخص واحد وإصابة العشرات بالإضافة إلى تدمير أجزاء كبيرة داخل المجمع.

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