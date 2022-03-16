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بدون تعليق: انهيار أرضي في جبال الأنديز في بيرو يطمر عشرات المنازل

فُقد 15 شخصاً على الأقل في حادث إنهيار أرضي في جبال الأنديز جرف عشرات المنازل المشيّدة على سفح الجبل الثلاثاء في قرية ريتاماس في شمال البيرو. وقد ترتفع حصيلة القتلى في الساعات المقبل. وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان بلدة ريتاماس كمية هائلة من التربة تتساقط من أعلى التل، وتجتاح العديد من المنازل.

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طمر الانهيار الأرضي عشرات المنازل وحاصر 15 شخصًا على الأقل. ووقال حاكم منطقة ليبرتاد مانويل ييمبين في تصريحات لمحطة إذاعية محلية إن "طمرت التربة ما بين 60 و80 منزلاً. لقد دفنت تماماً". وأضاف "هناك الكثير من السكان المحاصرين داخل منازلهم".

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