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موسيقيون يحتجون على الغزو الروسي لأوكرانيا في تايبيه

أدى الموسيقيون والمغنون التايوانيون عروضا أمام مبنى المكتب التمثيلي الروسي في وسط مدينة تايبيه للاحتجاج على الغزو الروسي وإظهار التضامن مع الشعب الأوكراني. وقال أحد المطربين، لو سيرونج "نأمل أن يتحد المزيد من الناس حول العالم لوقف هذه الحرب، حتى تتوقف معاناة الأبرياء في أوكرانيا".

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