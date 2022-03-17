توافد لاجئون أوكرانيون على المدارس التي تم تحويلها إلى مراكز عبور على الحدود بين أوكرانيا وبولندا. وتجاوز عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ثلاثة ملايين حيث كثفت القوات الروسية ضرباتها على المباني السكنية في كييف ومدن أخرى. وعلى التراب الأوكراني قرب الحدود لا يزال اللاجئون الأوكرانيون يتوافدون على مدن الحدود أملا في إيجاد حافلات متجهة إلى بلدة برزيميسل القريبة.
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