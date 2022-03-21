شاهد: ماكرون وسانشيز يبحثان عن "حلول فعالة" للجم اسعار الطاقة

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في باريس للاتفاق على "حلول فعالة" للحدّ من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، قبل القمة الاوروبية التي ستخصص جزئيًا لهذه المسألة.

قال الرئيس الفرنسي لدى استقباله سانشيز في قصر الإليزيه إن الأمر يتعلق بـ "تقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمداداتنا"، وأكد أن اسبانيا ملتزمة وبقوة لإيجاد حلول أوروبية من شأنها أن تحمينا من عواقب الحرب، مشيدا بإلتزام رئيس الوزراء سانشيز الشخصي وعمله وتنسيقه مع إيطاليا واليونان والبرتغال والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، ومع ألمانيا أيضا لمحاولة الجمع بين الحلول الفعالة للحد من الزيادة في أسعار الغاز والحد من التأثير على أسعار الكهرباء و"الحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمداداتنا".

وأضاف للصحفيين أن الأولوية هي "التحضير لحماية الأسر والشركات على المدى القصير وقدراتنا على الصمود على المدى المتوسط" مع الحفاظ على "أمن طاقتنا للشتاء المقبل".

وتحتل هذه المسألة الملحة مكانة بارزة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة في بروكسل، حيث ستُعقد أيضا قمتا حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان بيدرو سانشيز التقى الجمعة في روما مسؤولين إيطاليين ويونانيين وبرتغاليين "لاتباع نهج مشترك لدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وقائية مهمة لجميع الدول" بحسب رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي تحدث عن عمليات شراء وتخزين "مشتركة" للغاز.

وبعد زيارة المسؤول الاسباني من المقرر أن يشارك إيمانويل ماكرون في مؤتمر عبر الفيديو حول أوكرانيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي. ويستقبل بعدها ساولي نينيستو رئيس فنلندا الدولة المتاخمة لروسيا. وعارضت ألمانيا حظرا فوريا على المحروقات الروسية التي تعتمد عليها بشكل كبير.