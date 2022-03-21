تحطم طائرة على متنها 132 شخصاً في جنوب غرب الصين والرئيس يدعو إلى إجراء تحقيق فوري

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه "تحت الصدمة" بعد تحطم طائرة على متنها 132 شخصاً الإثنين جنوب غرب البلاد، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

وفي ردّ سريع وغير معتاد، دعا شي إلى تبيان أسباب الحادث بـ"أسرع وقت".

وتحطمت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الصينية "تشاينا إيسترن"، صباح الإثنين، في جنوب غرب الصين، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي في البلاد، بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

وبحسب المصدر إن الطائرة من طراز بوينغ 737 تحطمت في منطقة غوانغشي الجنوبية، وكانت تقل 132 شخصاً على متنها، الأمر الذي تسبب "بحريق" مكان سقوطها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصاً.