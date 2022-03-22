يواصل آلاف الأوكرانيين التوافد على محطة القطار المركزية في لفيف في الجزء الغربي من البلاد للهرب من مناطق القصف في أوكرانيا. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقارب من 6.5 مليون شخص نزحوا داخليًا بسبب الحرب في أوكرانيا. كما أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 3.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
في لفيف، تودع العائلات بالدموع أفرادها من الرجال في سن القتال. كما يصل الناجون من ماريوبول المنهكون إلى المدينة.
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