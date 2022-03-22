في كاتوفيتشي، قام متطوعون يرتدون ملابس المهرجين بتوزيع حزم مساعدات وهدايا صغيرة على الأطفال الأوكرانيين الفارين من الحرب. اتخذ المتطوعون من محطة القطار حيث يصل اللاجئون كل يوم نقطة تمركزهم ليكونوا في أول خط استقبال للأطفال الفارين والخائفين.

تقول منظمة الحدث، فانيسا فراتشك "إن الأطفال يتفاعلون بشكل إيجابي للغاية مع هذا الحدث، ويبتسمون ويحتضنون المتطوعين".

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ 24 فبراير- شباط الماضي، عبر أزيد من مليوني شخص الحدود البولندية الأوكرانية هروبا من الحرب٫ ما يقارب نصف الواصلين من الأطفال.