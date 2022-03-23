شاهد: يخت شهرزاد الفاخر الراسي في ميناء إيطالي وشكوك حول مالكه الحقيقي.. فهل هو بوتين فعلا؟

نشر فريق أليكسي نافالني المتخصص بمكافحة الفساد مقطع فيديو، الاثنين يقول فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمتلك اليخت شهرزاد والذي تقدر قيمته بحوالي 700 مليون دولار. ويقول الصحفي المقدم في الفيديو: " في أول صفحتين فقط من قائمة الطاقم، نرى 23 شخصًا، نصفهم تقريبًا مرتبطون بالخدمة السرية الروسية".

تظهر المقاطع المصورة مشاهد ليخت شهرزاد الفاخر الراسي في ميناء مارينا دي كارارا في مقاطعة توسكانا الايطالية. وتعتبر شهرزاد واحدة من أكبر اليخوت الفاخرة في العالم، لكن مالكها غير معروف للجمهور.

يبلغ طولها 140 مترًا وتضم ستة طوابق، ومهبطيْن لطائرات الهليكوبتر، ومسبح وصالون تجميل.

شمل الرد الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا تضييق الخناق ماليا على الدائرة الواسعة من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، من تجميد حسابات مصرفية ووضع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش الروس.

وربطت صحيفة الغارديان البريطانية أكثر من 17 مليار دولار من الأصول العالمية والتي تشمل الحسابات المصرفية الخارجية واليخوت والطائرات الخاصة والعقارات الفاخرة في لندن وتوسكانا الإيطالية والريفيرا الفرنسية بـ 35 مسؤول روسي تربطه علاقات جيدة مع الرئيس فلاديمير بوتين.