شاهد مظاهرات بالهند احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

تظاهر نحو 100 شاب ينتمون إلى حزب المؤتمر الهندي المعارض احتجاجا على قرار السلطات الزيادة في أسعار الوقود وغاز الطهي وطالبوا حكومة ناريندرا مودي بالعدول عن قرارها.

وقد رمى المحتجون دراجة باتجاه حاجز الشرطة كما عمد آخر إلى إلقاء قنابل الغاز الفارغة على قوات الشرطة التي أطلقتها على المتظاهرين. ونشبت مناوشات بين الطرفين وقامت قوات الأمن باحتجاز بعض الشبان ووضعتهم داخل حافلة تعود للشرطة. ويعود الارتفاع في أسعار الوقود بالهند إلى الظرف العالمي وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. خصوصا وأن البلاد تستورد 80% من حاجاتها للطاقة.