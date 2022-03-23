شاهد: بسبب شحّ الوقود.. عودة الطوابير أمام محطات البنزين في العاصمة الكوبية هافانا

اصطفت عشرات السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود في هافانا عاصمة كوبا لملء خزاناتها وذلك بعد قرار فنزويلا المورّد الرئيسي للبلاد تقليل إنتاجها النفطي مؤخرًا.
وقال إنريكي غارسيا وهو يعمل كسائق في شركة حكومية إنها "ليست المرة الأولى التي نضطر فيها للوقوف في طوابير لملء سياراتنا بالوقود، شهدنا مثل هذه الأزمات سابقا بسبب شحّ الوقود.. نحن نخسر ساعات عدة في اليوم للحصول على البنزين".
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