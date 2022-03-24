شاهد: تطويق بعض المناطق في شنغهاي بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا

تم تطويق بعض المناطق السكنية في شنغهاي بحواجز صفراء عالية، حيث تم تأكيد العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت سلطات شنغهاي، الأربعاء، إلى التزام الهدوء مع تدفق المواطنين على منصات البقالة عبر الإنترنت لتخزين المواد الغذائية، خوفاً من إغلاق وشيك في مدينة تكافح من أجل وقف انتشار فيروس كوفيد -19.

واستجابت شنغهاي لتفشي المرض باحتواء سكني مستهدف في المناطق التي فيها حالات مؤكدة أو جهات اتصال وثيقة، بدلاً من الاحتواء على مستوى المدينة، لتقليل الاضطرابات.