شاهد: خبراء أوكرانيون يزيلون قنابل لم تنفجر في مناطق سكنية في كييف جراء القصف الروسي

انطلق خبراء من عناصر الشرطة الوطنية الأوكرانية في البحث عن قنابل لم تنفجر، إثر القصف الروسي في مناطق سكنية من العاصمة كييف، حيث أزالوا كميات من تلك الذخائر. وحثت الشرطة الأوكرانية السكان على الاتصال بالسلطات، لإبلاغها عن أي جسم مشبوه يعثرون عليه في المناطق التي تعرضت للقصف.
ويصادف اليوم الخميس مرور شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أجبر ملايين الأوكرانيين على الهروب من بلدهم، فيما قتل 977 مدنيا، بحسب آخر تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
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