أردوغان يقول إن موقف تركيا بشأن منظومة إس-400 الروسية لم يتغير

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القول يوم الجمعة إن موقف تركيا بشأن امتلاكها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 لم يتغير وإن الأمر "اتفاق محسوم"، مضيفا أن المحادثات مع واشنطن بشأن طائرات إف-16 ومعدات عسكرية جديدة تسير بشكل جيد.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الدفاع التركي في ديسمبر كانون الأول 2020 بسبب منظومة إس-400 واستبعدت أنقرة من برنامج طائرات إف-35 والتي كانت فيه من المصنعين والمشترين. وتقول تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إن تلك الإجراءات غير عادلة.

ونقلت محطة خبر تورك عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل إنه يأمل في أن تسفر المحادثات الإيجابية بشأن شراء طائرات إف-16 الجديدة ومعدات التحديث من واشنطن عن نتائج في القريب العاجل.

كما نفى التقارير التي أفادت بأن المسؤولين الأمريكيين أثاروا بشكل غير رسمي مع تركيا الاحتمال غير الوارد بإرسال أنظمة إس-400 إلى أوكرانيا في ظل الغزو الروسي، قائلا "كل ما يفعلونه هو إثارة الضجة" في إشارة إلى واشنطن.

وقال أردوغان إنه ناقش أيضا إمكانية شراء منظومة الدفاع الصاروخي سامب-تي من كونسورتيوم يوروسام الفرنسي الإيطالي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال القمة.