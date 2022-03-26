شاهد: بايدن يتناول البيتزا مع القوات الأمريكية في بولندا

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا يوم الجمعة، وعلق على أهمية عملها للحفاظ على الديمقراطية وسط الغزو الروسي على أوكرانيا. وتناول بايدن شريحة من البيتزا بين أفراد الفرقة 82 المحمولة جواً في القوات الأمريكية المسلحة المتمركزة في رزيسزو، والتقط معهم صورة سيلفي، وسأل أعضاء الخدمة عن المدة التي قضوها في بولندا، حيث ينتشر قرابة 10,500 عسكري أميركي هناك.
No Comment المزيد من
فيديو: حصيلة ثقيلة لهجومين مزدوجين في الصومال
بدون تعليق: سكان لفيف الأوكرانية تأقلموا مع العيش على وقع الحرب
بدون تعليق: المآتم والجنازات صارت يومية في مدينة لفيف الأوكرانية
بدون تعليق: دمار في خاركيف جراء القصف الروسي
شاهد: أوكرانيون هاربون من الحرب بانتظار مواعيد رحلاتهم
شاهد: وصول لاجئين أوكرانيين إلى بلدة ميديكا البولندية الحدودية
شاهد: فرق الإطفاء الأوكرانية تهرع لإخماد حريق أتى على مستودع لتجهيزات الطبخ في كييف
شاهد: خبراء أوكرانيون يزيلون قنابل لم تنفجر في مناطق سكنية في كييف جراء القصف الروسي
شاهد: مطعم شهير في أوديسا يتحول إلى قاعة لتوزيع الطعام والمساعدات على اللاجئين
فيديو: حريق اندلع في مدينة لاغوس النيجيرية يلحق أضرارا فادحة بأهم جسر في المدينة
شاهد: مزيد من اللاجئين الأوكرانيين يصلون إلى فرنسا
شاهد: تطويق بعض المناطق في شنغهاي بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا
شاهد: القصف الروسي على ضواحي كييف يتسبب في إضرام النيران وطلبات استغاثة قياسية
شاهد مظاهرات بالهند احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
شاهد: بسبب شحّ الوقود.. عودة الطوابير أمام محطات البنزين في العاصمة الكوبية هافانا