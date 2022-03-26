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شاهد: بايدن يتناول البيتزا مع القوات الأمريكية في بولندا

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا يوم الجمعة، وعلق على أهمية عملها للحفاظ على الديمقراطية وسط الغزو الروسي على أوكرانيا. وتناول بايدن شريحة من البيتزا بين أفراد الفرقة 82 المحمولة جواً في القوات الأمريكية المسلحة المتمركزة في رزيسزو، والتقط معهم صورة سيلفي، وسأل أعضاء الخدمة عن المدة التي قضوها في بولندا، حيث ينتشر قرابة 10,500 عسكري أميركي هناك.

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