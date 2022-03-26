يتدرب متطوعون في خاركيف للانضمام كقوات احتياطية إلى قوات الدفاع الأوكرانية، بهدف القتال ضدّ الغزو الروسي. بعض هؤلاء يمتلكون خبرة قتالية بينما هناك مدنيون آخرون لم يحملوا السلاح قبل اليوم.

منذ شهر تقريباً، كان مكسيم مدرباً رياضياً في إحدى مدارس المدنية، واليوم صار قائد وحدة قتالية مؤلفة من الاحتياطيين. ويقول الشاب إنه ذهب إلى مركز عسكري للالتحاق بالقوات المسلحة لأنه لم يكن ممكناً له أن يجلس ويشاهد ما يحدث عبر التلفزيون فقط.

ويقول ماكسيم إن الأشخاص الذين لا يمتلكون خبرات قتالية يساعدون في الأعمال اللوجستية.